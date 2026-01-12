Два вылета рейсов из Новосибирска задержали 12 января

На прилет задерживаются рейсы из Мирного, Оша, Минеральных Вод и с Гоа. Так, посадка борта из Мирного ожидалась еще в 11:45 12 января, а теперь в 10:05 13 января. Из Оша самолет прилетит с опозданием в 30 минут (в 20:20), а с Гоа — в 45 минут (в 16:50). А вот время посадки рейса из Минеральных Вод совпадает с расчетным временем (22:20), тем не менее рейс находится в статусе «задерживается».