Два вылета рейсов из Новосибирска задержали 12 января

В новосибирском аэропорту Толмачево днем 12 января задержали два рейса на вылет. Кроме того, в город с опозданием прилетят четыре самолета. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Так, рейс из Новосибирска в московский аэропорт Внуково перенесли с 15:95 на 19:30, вылет в Мирный — с 11:30 12 января на 02:30 13 января.
На прилет задерживаются рейсы из Мирного, Оша, Минеральных Вод и с Гоа. Так, посадка борта из Мирного ожидалась еще в 11:45 12 января, а теперь в 10:05 13 января. Из Оша самолет прилетит с опозданием в 30 минут (в 20:20), а с Гоа — в 45 минут (в 16:50). А вот время посадки рейса из Минеральных Вод совпадает с расчетным временем (22:20), тем не менее рейс находится в статусе «задерживается».