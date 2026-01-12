ГАИ призывает новосибирцев быть осторожнее на дорогах из-за снегопада и ветра

В связи с ухудшением погодных условий — снегопадом и сильным ветром — Госавтоинспекция Новосибирской области обратилась к участникам дорожного движения с рекомендациями по безопасности.
Специалисты призывают водителей: снизить скорость и увеличить дистанцию; избегать резких маневров; включить фары даже днем для лучшей видимости; быть осторожными при порывах ветра.
В случае ДТП необходимо звонить по номеру 112. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск аварий в сложных погодных условиях.