ГАИ призывает новосибирцев быть осторожнее на дорогах из-за снегопада и ветра

Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и включить фары даже днем.

Источник: Комсомольская правда

В связи с ухудшением погодных условий — снегопадом и сильным ветром — Госавтоинспекция Новосибирской области обратилась к участникам дорожного движения с рекомендациями по безопасности.

Специалисты призывают водителей: снизить скорость и увеличить дистанцию; избегать резких маневров; включить фары даже днем для лучшей видимости; быть осторожными при порывах ветра.

В случае ДТП необходимо звонить по номеру 112. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск аварий в сложных погодных условиях.