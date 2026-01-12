Продавать сейчас или ждать: что делать с квартирой в 2026 году

Перед продажей квартиры важно оценить, сколько денег вы получите и какова была её исходная цена. Об этом рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
По его словам, продажа может быть оправдана, если вы планируете переехать в более современный жилой комплекс или сменить район. Однако просто расширить жилплощадь без дополнительных вложений вряд ли получится. Придется пожертвовать либо локацией, либо качеством жилья.
Главной проблемой на рынке в первой половине 2026 года стал слабый спрос из-за дорогой ипотеки. Однако ставки по кредитам постепенно снижаются вместе с ключевой ставкой ЦБ, поэтому условия для покупателей будут улучшаться.
При этом эксперт предупредил, что цены на недвижимость продолжают расти. За последний год квадратный метр в среднем подорожал на 15%, несмотря на снижение спроса на 17%. Это значит, что откладывая продажу и покупку, можно потерять в деньгах из-за инфляции.
Сырцов также призвал сохранять финансовую осторожность. Не стоит брать дорогую ипотеку в расчете на быстрое рефинансирование. Снижение ставок будет постепенным. В течение 2026 года, по его мнению, ипотечные ставки вряд ли опустятся ниже 10−12% годовых.
Юлия Ситникова.