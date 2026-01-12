Продавать сейчас или ждать: что делать с квартирой в 2026 году

При этом эксперт предупредил, что цены на недвижимость продолжают расти. За последний год квадратный метр в среднем подорожал на 15%, несмотря на снижение спроса на 17%. Это значит, что откладывая продажу и покупку, можно потерять в деньгах из-за инфляции.