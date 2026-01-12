Ричмонд
Порядок ведения беременности изменили в Нижегородской области

Будущая мама должна будет посетить психолога не менее двух раз за беременность.

Источник: Нижегородская правда

С 2026 года в Нижегородской области начали действовать новые правила ведения беременности. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология». Согласно изменениям, будущих мам будут ставить на учет не позднее 14 дней после первичного обращения на 4−7 неделе беременности и не позднее 7 дней на поздних сроках. Женщины должны будут посетить медицинского психолога не менее двух раз за беременность.

Также в женских консультациях вводят диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Там планируют проводить школы пациентов и консультации для женщин и семей, желающих иметь детей.

Женщинам, решившимся на аборт, будут показывать изображение эмбриона и его сердцебиения. Доабортное консультирование проведут психологи или специальные медработники.

Кроме того, для выявления хромосомных аномалий у плода начнут повсеместно использовать неинвазивное пренатальное тестирование — по крови матери определят внеклеточную ДНК плода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области появилось министерство демографии и развития человеческого капитала.