Порядок ведения беременности изменили в Нижегородской области

С 2026 года в Нижегородской области начали действовать новые правила ведения беременности. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Минздрав России утвердил новый порядок оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология». Согласно изменениям, будущих мам будут ставить на учет не позднее 14 дней после первичного обращения на 4−7 неделе беременности и не позднее 7 дней на поздних сроках. Женщины должны будут посетить медицинского психолога не менее двух раз за беременность.
Также в женских консультациях вводят диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Там планируют проводить школы пациентов и консультации для женщин и семей, желающих иметь детей.
Женщинам, решившимся на аборт, будут показывать изображение эмбриона и его сердцебиения. Доабортное консультирование проведут психологи или специальные медработники.
Кроме того, для выявления хромосомных аномалий у плода начнут повсеместно использовать неинвазивное пренатальное тестирование — по крови матери определят внеклеточную ДНК плода.
