Порядок ведения беременности изменили в Нижегородской области

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология». Согласно изменениям, будущих мам будут ставить на учет не позднее 14 дней после первичного обращения на 4−7 неделе беременности и не позднее 7 дней на поздних сроках. Женщины должны будут посетить медицинского психолога не менее двух раз за беременность.