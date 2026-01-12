В Тюмени на две недели перекроют дорогу из-за строительства теплотрассы. Карта

Ранее URA.RU писало, что строительство теплотрассы в Европейском началось осенью. Это вызвало протест у местных жителей. Мэр Максим Афанасьев решил лично проконтролировать решение проблемы и вызвал всех на диалог. Позднее работы приостановили. Выяснилось, что между проектировщиком теплотрассы и ООО «ТРГЦ» отсутствовали договорные отношения, необходимые для проведения изыскательских работ. Сейчас все необходимые документы для продолжения работ получены, с «РУГИС» расторгнут договор.