В Тюмени на две недели перекроют дорогу из-за строительства теплотрассы. Карта

В Тюмени 12 января возобновляют строительство теплотрассы в Европейском, в связи с этим участок дороги на улице Защитников Отечества будет перекрыт до 26 января. Об этом URA.RU рассказали в компании УСТЭК.

Строительство теплотрассы в Европейском началось осенью.

«С 12 января УСТЭК возобновляет строительство тепловой сети для подключения новых жилых домов к централизованной системе теплоснабжения в заречной части города. Работы затронут участок дороги по улице Защитников Отечества, в связи с чем движение транспортных средств в районе перекрестка с улицы Газовиков будет перекрыто с 12 по 26 января», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что строительство теплотрассы в Европейском началось осенью. Это вызвало протест у местных жителей. Мэр Максим Афанасьев решил лично проконтролировать решение проблемы и вызвал всех на диалог. Позднее работы приостановили. Выяснилось, что между проектировщиком теплотрассы и ООО «ТРГЦ» отсутствовали договорные отношения, необходимые для проведения изыскательских работ. Сейчас все необходимые документы для продолжения работ получены, с «РУГИС» расторгнут договор.

Строительство теплотрассы продолжается.