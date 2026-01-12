200 км/ч по ночному Ташкенту: когда безнаказанность становится стилем вождения

Самое примечательное даже не в самих манёврах. Водитель прекрасно понимает, что делает, и сам снимает всё происходящее на видео, чтобы затем выложить ролик в соцсети и похвастаться. Не скрывается, не боится, не переживает. Напротив — демонстративно показывает: можно всё.
И таких «неадекватов» на дорогах становится всё больше. Причём не по ощущениям, а буквально — каждый день появляются новые видео, новые персонажи и новые рекорды безрассудства. Это прямой индикатор одной простой вещи: ощущения неотвратимости наказания нет.
Нарушил — заплатил. Более серьезное нарушение — «можно попробовать порешать вопросики». А дальше снова газ в пол и вперёд, до следующего видео и следующего перекрёстка. Пока система позволяет это делать, число таких водителей будет только расти.
Теперь остаётся ждать реакции столичного УБДД — найдут ли очередного «героя», ограничатся ли штрафом или заберут права, если они, конечно, у него есть. Но если смотреть шире, становится очевидно: одними штрафами здесь уже не обойтись.
За такие откровенные, наглые и опасные нарушения давно пора вводить конфискацию автомобилей. Не временную стоянку, не «профилактическую беседу», а реальные и болезненные последствия. Иначе ночной Ташкент всё чаще будет превращаться в трассу для смертельно опасных заездов — с непредсказуемым финалом для всех, кто оказался рядом.