Транспортным коллапсом встретил Краснодар в первый рабочий день 2026 года

КРАСНОДАР, 12 января, ФедералПресс. В Краснодаре выпал снег. Пробки достигли рекордных отметок, несмотря на заявления чиновников.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Пробки даже в центре города достигли отметки в десять баллов», — следует из открытых данных.

В вот мэр Краснодара Евгений Наумов вчера отчитывался о том, что на дежурство на фоне штормового предупреждения готова выйти техника. Впрочем, сегодня градоначальник ограничился тем, что поздравил работников прокуратуры с их праздником. Других постов в социальных сетях Евгения Михайловича не было на момент публикации. Возможно, он был в пробке и не смог вовремя приехать на работу.

А вот читатели «ФедералПресс» делятся тем, что по пути с микрорайона Гидростроителей до ЖК «Центральный» не встретили ни одной единицы снегоуборочной техники.