Транспортным коллапсом встретил Краснодар в первый рабочий день 2026 года

В вот мэр Краснодара Евгений Наумов вчера отчитывался о том, что на дежурство на фоне штормового предупреждения готова выйти техника. Впрочем, сегодня градоначальник ограничился тем, что поздравил работников прокуратуры с их праздником. Других постов в социальных сетях Евгения Михайловича не было на момент публикации. Возможно, он был в пробке и не смог вовремя приехать на работу.