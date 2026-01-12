Ректор СПбРСИ предстанет перед судом по делу о незаконной миграции

Следствием установлено, что фигуранты дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, с января 2020 года по ноябрь 2024-го искали иностранцев, которые желали продлить срок пребывания в РФ. Для получения соответствующих документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет.