Ректор СПбРСИ предстанет перед судом по делу о незаконной миграции

Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александр Борзов и два его подельника предстанут перед судом по обвинению в организации канала незаконной миграции и легализации преступных доходов, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Следствием установлено, что фигуранты дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, с января 2020 года по ноябрь 2024-го искали иностранцев, которые желали продлить срок пребывания в РФ. Для получения соответствующих документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет.
По данным регионального Главка, по этой схеме был легализован 501 гражданин из государств дальнего и ближнего зарубежья. По предварительной информации, фигуранты заработали на своей схеме свыше 40 млн рублей преступного дохода.
Сообщается, что обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а фиктивные учебные визы иностранцев были аннулированы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Куйбышевский районный суд.
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить прозрачность пребывания мигрантов в России и выдворения всех иностранцев, которые не прошли проверку.