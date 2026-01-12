Аэропорт Внуково сообщил о задержке 139 единиц багажа рейса из Стамбула

«Уважаемые пассажиры рейса VF 5101 из Стамбула авиакомпании AJet, время прибытия 12.01.2026, 03:44 мск. К сожалению, 139 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.