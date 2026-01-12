Шестеро лыжников погибли во французских Альпах из-за схода лавин

50-летний турист погиб во время схода снежной лавины во французских Альпах. Об этом пишет газета Le Dauphine Libere.
По информации источника, житель Великобритании отправился кататься на лыжах в горы 11 января, несмотря на объявленный максимальный уровень лавинной опасности в горных массивах Савойи. Во время спуска мужчину накрыла лавина, и он оказался под слоем снега толщиной около 2,5 метра. К поисковой операции привлекли 52 спасателя, кинологов и вертолет, однако обнаружить пострадавшего удалось лишь спустя 50 минут. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
В тот же день еще один лыжник попал под сход лавины в Куршавеле. Его тело обнаружили ранним утром, признаков жизни мужчина не подавал. Еще одним пострадавшим стал 32-летний отдыхающий, получивший травмы, несовместимые с жизнью, а женщину, оказавшуюся в зоне схода снега, доставили в больницу в критическом состоянии.
Трагические инциденты случились и днем ранее. 10 января в этом же районе Альп в результате лавин погибли еще три человека. Таким образом, за двое суток в горах Франции жертвами схода снега стали шесть лыжников, передает газета.
В декабре в горах Казахстана погиб один альпинист, еще два человека числились пропавшими без вести. По информации СМИ, группу накрыла лавина.