Шестеро лыжников погибли во французских Альпах из-за схода лавин

По информации источника, житель Великобритании отправился кататься на лыжах в горы 11 января, несмотря на объявленный максимальный уровень лавинной опасности в горных массивах Савойи. Во время спуска мужчину накрыла лавина, и он оказался под слоем снега толщиной около 2,5 метра. К поисковой операции привлекли 52 спасателя, кинологов и вертолет, однако обнаружить пострадавшего удалось лишь спустя 50 минут. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.