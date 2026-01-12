«Получил деньги? Покажи выписку»: Мизулина предложила вскрыть всю подноготную про иноагентов

Россияне должны получать более подробную информацию о том, какой вред иностранные агенты наносят государству. Такое мнение высказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, этого особенно ожидает молодежь, которая хочет видеть конкретные доказательства.
«Молодежь хочет видеть фактуру, пруфы, как они говорят. Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту», — сказала она в интервью ТАСС.
Мизулина отметила, что подобные данные, скорее всего, уже имеется у государства, поскольку решения о признании иноагентом принимаются на основе фактов. При этом, по ее мнению, для более открытого информирования граждан потребуется внести изменения в ряд законов.
Напомним, с 1 января 2026 года в России начала действовать единая 30-процентная ставка НДФЛ для иностранных агентов. Кроме того, с этого же времени носители статуса иноагента остались без ряда налоговых льгот.