Свердловчанин сорвал джекпот в 333 млн рублей и пропал

Победителя ждут в пунктах «Столото».
Свердловчанин, выигравший в новогодней лотерее 333 млн рублей, пока не дал о себе знать. Об этом URA.RU сообщили в компании «Столото».
Не исключено, что счастливец просто пока не проверил билет и не знает о баснословном выигрыше. На данный момент о нем известно немного: свой билет он приобрел 25 ноября в мобильном приложении «Столото».
Как уже сообщалось, свердловчанин разделил новогодний миллиард с двумя другими победителями из Тюменской и Новосибирской областей. Каждый из них выиграл по 333 333 333 рубля в «Русском лото». После вычета налога везунчики получат на руки по 261 598 000 ₽