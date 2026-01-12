«Очень достойный руководитель»: глава Башкирии прокомментировал арест главы Бижбулякского района

— 3 января свой день рождения отметил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов. Очень переживаю за Артура Мухлисовича. Очень достойный руководитель, я так был спокоен за Бижбулякский район, но, к сожалению, какие-то вопросы возникли у правоохранительных органов, идет следствие, он находится под домашним арестом. Сами разберутся, но я Артура Мухлисовича искренне поздравляю, он очень достойно провел это время. Там жизнь рассудит, как говорится, — заявил руководитель региона.