«Очень достойный руководитель»: глава Башкирии прокомментировал арест главы Бижбулякского района

Сегодня, 12 января, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой прокомментировал арест главы Бижбулякского района Артура Зарипова.
— 3 января свой день рождения отметил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов. Очень переживаю за Артура Мухлисовича. Очень достойный руководитель, я так был спокоен за Бижбулякский район, но, к сожалению, какие-то вопросы возникли у правоохранительных органов, идет следствие, он находится под домашним арестом. Сами разберутся, но я Артура Мухлисовича искренне поздравляю, он очень достойно провел это время. Там жизнь рассудит, как говорится, — заявил руководитель региона.
Напомним, в начале прошлого месяца Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест главу Бижбулякского района Артура Зарипова. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как ранее рассказали в Объединенной пресс-службы судов республики, глава района дал указание признать пригодными для проживания несколько помещений, которые не соответствовали нормам безопасности. Впоследствии эти жилые площади были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.