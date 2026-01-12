«Обратный эффект»: в сенате США рассказали о последствиях возможных ударов по Ирану

Применение США военной силы против Ирана на фоне продолжающихся в исламской республике протестов может привести к противоположному результату. Об этом в интервью ABC заявил американский сенатор Рэнд Пол.
«Единственная проблема, которую я вижу, когда кто-то говорит, а давайте побомбим Иран, заключается в том, что это может возыметь обратный эффект. Когда вы бомбите [какую-то] страну, то ее население, как правило, сплачивается вокруг своего [национального] флага», — сказал сенатор.
Пол выразил надежду, что иранское движение за свободу «выживет». Однако он подчеркнул, что США не обязаны вмешиваться в поддержку подобных движений по всему миру. Он считает, что Вашингтону следует оказывать политическую поддержку протестующим Ирана, но военное вмешательство не является выходом из ситуации.
Ранее президент США Дональд Трамп уже выступил с жестким предупреждениям в адрес Ирана. Глава Белого дома отмечал, что Вашингтон рассматривает весь спектр ответных мер в случае атак на американские военные или коммерческие объекты.