«Обратный эффект»: в сенате США рассказали о последствиях возможных ударов по Ирану

«Единственная проблема, которую я вижу, когда кто-то говорит, а давайте побомбим Иран, заключается в том, что это может возыметь обратный эффект. Когда вы бомбите [какую-то] страну, то ее население, как правило, сплачивается вокруг своего [национального] флага», — сказал сенатор.