Создано первое ПО для синхронизации времени на Луне и Земле

Разработчики системы заявили, что их цель состоит в том, чтобы сделать точное измерение лунного времени более простым по мере увеличения частоты полетов на Луну, отмечает издание. Ученые назвали новое программное обеспечение LTE440 (Lunar Time Ephemeris). Пока лунные экспедиции были редкими, инженеры просто использовали земное время и вносили поправки для каждой миссии по мере необходимости. Однако в будущем, как ожидается, все больше космических аппаратов и экспедиций с участием людей будут работать на спутнике Земли, поэтому такая система необходима, полагают ее создатели.