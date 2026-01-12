Губернатор Самарской области поздравил работников прокуратуры с праздником

В поздравлении подчеркивается трехвековая история службы и ее ключевая роль в укреплении законности, борьбе с преступностью и отстаивании интересов граждан. Особо отмечена работа по правовому сопровождению участников специальной военной операции и их семей. Губернатор пожелал сотрудникам успехов, здоровья и благополучия.