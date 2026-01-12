Губернатор Самарской области поздравил работников прокуратуры с праздником

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов надзорного ведомства с их профессиональным праздником, который отмечается 12 января, сообщает правительство Самарской области.
«Признателен сотрудникам прокуратуры Самарской области за совместную работу в интересах нашего региона и его жителей, высочайший профессионализм, верность служебному долгу и принципиальный подход к делу», — сказал глава региона.
В поздравлении подчеркивается трехвековая история службы и ее ключевая роль в укреплении законности, борьбе с преступностью и отстаивании интересов граждан. Особо отмечена работа по правовому сопровождению участников специальной военной операции и их семей. Губернатор пожелал сотрудникам успехов, здоровья и благополучия.