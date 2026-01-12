Волшебные фигуры изо льда и снега создали скульпторы на фестивале в Красноярске: фото необычных творений

По условиям конкурса, авторы не ограничены в выборе тем, что даёт волю фантазии и приводит к появлению самых неожиданных скульптур — от гиперреалистичных фигур до фантастических абстракций. В разные годы в проекте принимали участие команды из США, Китая, Латвии, Японии и множества городов России. В этом году, по данным организаторов, за звание лучших борются скульпторы из Китая, Беларуси, Монголии и, впервые, из Южной Кореи.