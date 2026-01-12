Волшебные фигуры изо льда и снега создали скульпторы на фестивале в Красноярске: фото необычных творений

С 6 января на городских площадках профессиональные и молодые скульпторы, включая мастеров из других стран, превращают глыбы льда и снега в уникальные художественные произведения.
Особенностью красноярского фестиваля, который проходит с 2013 года, является его уникальный для России формат: он единственный в стране включает конкурсные номинации как по работе со льдом, так и со снегом. Это позволяет собирать на одной площадке широкий круг мастеров и демонстрировать горожанам весь спектр современных арт-технологий работы с зимними материалами.
По условиям конкурса, авторы не ограничены в выборе тем, что даёт волю фантазии и приводит к появлению самых неожиданных скульптур — от гиперреалистичных фигур до фантастических абстракций. В разные годы в проекте принимали участие команды из США, Китая, Латвии, Японии и множества городов России. В этом году, по данным организаторов, за звание лучших борются скульпторы из Китая, Беларуси, Монголии и, впервые, из Южной Кореи.
Сейчас на Театральной площади и Центральной набережной кипит работа: мастера с помощью бензопил, стамесок и шпателей завершают свои проекты, которые будут представлены на суд жюри и зрителей. Финальные оценки профессионального конкурса будут объявлены 17 января. До этого момента все желающие могут наблюдать за волшебным превращением льда в искусство и увидеть готовые необычные скульптуры, которые уже стали яркими фотозонами в центре города.