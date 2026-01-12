Отключением света в Сакском районе заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту отключения электричества, которое произошло в Сакском районе в понедельник, 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, в Сакском районе произошло аварийное отключение. Из-за этого пять сел остались без света. Обесточенными оказались Вершинное, Трудовое, Митяево, Лесновка и Шелковичное. Кроме того, электричества частично нет в Саках.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, а также принятие мер по недопущению аварийных ситуаций.
«Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в прокуратуре», — говорится в сообщении.