Гонконгский грипп продолжает циркулировать в Самарской области

По данным на первую неделю 2026 года, в регионе заболели ОРВИ и гриппом 9935 человек. Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 54,6%, а снижен в группах: 0−2 года (на 67,4%), 3−6 лет (на 56,6%), 7−14 лет (на 47,3%).