Гонконгский грипп продолжает циркулировать в Самарской области

В январе 2026 года в Самарской области продолжает циркулировать вирус гриппа A (H3N2). Он известен как «гонконгский грипп». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
«Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют вирус гриппа A (H3N2), парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, COVID-19», — рассказали в пресс-службе.
По данным на первую неделю 2026 года, в регионе заболели ОРВИ и гриппом 9935 человек. Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 54,6%, а снижен в группах: 0−2 года (на 67,4%), 3−6 лет (на 56,6%), 7−14 лет (на 47,3%).
Симптомами гриппа являются резкий подъем температуры до 39−40°C, головная боль, ломота в мышцах, боль в горле, заложенность носа, кашель и слабость. В некоторых случаях могут быть тошнота и диарея.