В январские праздники в Омской области родились 333 малыша

В первые минуты 2026 года в области родились трое мальчиков — все они жители сельской местности. Двое из них стали первенцами в своих семьях, а один — четвертым ребенком. Первым малышом нового года стала дочь жительницы Азовского района, рожденная в роддоме № 6 в 00:15.