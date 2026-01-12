Ричмонд
В январские праздники в Омской области родились 333 малыша

Первым ребенком нового года стал мальчик из Азовского района, появившийся на свет в 00:15.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 11 января в Омской области на свет появились 333 новорожденных: 314 — в Омске и еще 19 — в сельских районах региона.

В первые минуты 2026 года в области родились трое мальчиков — все они жители сельской местности. Двое из них стали первенцами в своих семьях, а один — четвертым ребенком. Первым малышом нового года стала дочь жительницы Азовского района, рожденная в роддоме № 6 в 00:15.

Для сравнения: за декабрь 2025 года в регионе родилось 957 детей — 917 в городе и 40 в муниципальных районах. Среди декабрьских новорожденных было 12 двоен. Наибольшее число родов в районных центральных районных больницах зафиксировано в Таре, Калачинске и Большеречье.

Поздравляем все семьи с пополнением и желаем здоровья, счастья и благополучия!

