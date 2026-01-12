Сергей Собянин рассказал, каким будет новый мост на Болотной набережной

«Появятся четыре схода — с лестницами и пандусами для маломобильных горожан. Пешком от Болотной площади до кинотеатра “Ударник” и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее. Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», — написал Сергей Собянин.