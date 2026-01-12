Сергей Собянин рассказал, каким будет новый мост на Болотной набережной

Началась подготовка к строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Его длина составит около 170 метров, ширина — 5,4 метра. Мост соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«Появятся четыре схода — с лестницами и пандусами для маломобильных горожан. Пешком от Болотной площади до кинотеатра “Ударник” и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее. Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», — написал Сергей Собянин.
Пропускная способность сооружения составит до 1,5 тысячи человек в час.
Работы будут вестись в основном с воды — проезжая часть останется свободной. Для этого подготовлен специальный флот — в его составе баржи, плавучий кран, буксиры. Специалисты используют современные инженерные решения, которые позволяют работать в сжатых границах строительной площадки и в зимний период.