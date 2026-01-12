Елена Дятлова рассказала, почему на узких улицах в Калининграде не убран снег

На узких улочках Калининграда есть характерная проблема — припаркованные машины, которые часто стоят под запрещающими знаками. Именно они мешали уборке снега в январские праздники. Об этом говорится в телеграм-канале главы городской администрации Елены Дятловой.
«Коммунальная техника была физически не в состоянии проехать. Поскольку в ближайшие дни зима из Калининграда не уйдет, то напомню автолюбителям, что припарковавшись, следует убедиться в том, что оставлено место для проезда Камаза или трактора с навесным оборудованием», — написала Елена Дятлова.
Сити-менеджер отметила, что выходных у работников «Чистоты» не было и поблагодарила всех дворников и водителей спецтехники.
«Конечно, в городе остались еще “проблемные места”, которые мы в ближайшие дни или часы отработаем», — прокомментировала глава.