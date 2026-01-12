Елена Дятлова рассказала, почему на узких улицах в Калининграде не убран снег

«Коммунальная техника была физически не в состоянии проехать. Поскольку в ближайшие дни зима из Калининграда не уйдет, то напомню автолюбителям, что припарковавшись, следует убедиться в том, что оставлено место для проезда Камаза или трактора с навесным оборудованием», — написала Елена Дятлова.