В Иркутской области продадут участок недр для добычи полезных ископаемых

В Иркутской области пройдут торги на участок недр «Чорский» в Братском и Усть-Удинском районах. Победитель аукциона получит право на поиск и добычу полезных ископаемых на этом участке на 25 лет. Информация об этом размещена на портале ГИС «Торги».
Начальная цена — 218 миллионов рублей. Участие в торгах платное: нужно внести задаток в размере 164 тысяч рублей. Площадь участка недр составляет 866,560 квадратных км. Все детали торгов указаны в аукционной документации.
