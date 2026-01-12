В Иркутской области продадут участок недр для добычи полезных ископаемых

В Иркутской области пройдут торги на участок недр «Чорский» в Братском и Усть-Удинском районах. Победитель аукциона получит право на поиск и добычу полезных ископаемых на этом участке на 25 лет. Информация об этом размещена на портале ГИС «Торги».