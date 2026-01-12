Нижегородцы жалуются на отсутствие интернета второй день подряд

Согласно обращениям, перебои начались еще 11 января и продолжаются до сих пор. Многие пользователи отмечают, что не могут подключиться даже к приложениям из так называемого «белого списка», которые обычно доступны при ограничениях. Подобные отключения уже происходили в праздничные дни. В частности, интернет пропадал в ночь на 1 января, а также периодически в течение новогодних каникул. При этом в центре города связь работает хорошо. Губернатор Глеб Никитин ранее уже высказывался по поводу происходящего. Он призвал граждан сохранять спокойствие и проявить понимание, отметив, что ограничения связаны с обеспечением безопасности от БПЛА.