Нижегородцы жалуются на отсутствие интернета второй день подряд

В Нижнем Новгороде второй день подряд наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Горожане массово оставляют жалобы во «ВКонтакте».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно обращениям, перебои начались еще 11 января и продолжаются до сих пор. Многие пользователи отмечают, что не могут подключиться даже к приложениям из так называемого «белого списка», которые обычно доступны при ограничениях. Подобные отключения уже происходили в праздничные дни. В частности, интернет пропадал в ночь на 1 января, а также периодически в течение новогодних каникул. При этом в центре города связь работает хорошо. Губернатор Глеб Никитин ранее уже высказывался по поводу происходящего. Он призвал граждан сохранять спокойствие и проявить понимание, отметив, что ограничения связаны с обеспечением безопасности от БПЛА.

Напомним, в Нижегородской области действует карта с точками бесплатного Wi-Fi. Она создана специально на случай подобных ситуаций и позволяет найти ближайшее место с доступом к интернету. Пользоваться картой можно даже без подключения к сети.

