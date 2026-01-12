Ричмонд
Дрозденко поблагодарил всех, кто работал в новогодние праздники в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал новый трудовой год с благодарности своим землякам.

Источник: Telegram / Александр Дрозденко

В первый рабочий день после новогодних праздников, 12 января, он выразил признательность всем специалистам и служащим экстренных служб, продолжавшим выполнять свои обязанности в праздничные дни. Своё обращение губернатор разместил в официальном Telegram-канале.

Особое внимание глава региона уделил работникам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, медицинским сотрудникам — врачам, медсёстрам и фельдшерам скорой помощи, персоналу больниц и поликлиник, спасателям, пожарным, полицейским, водителям транспорта, военным лётчикам, защищающим воздушное пространство региона, и другим службам оперативного реагирования.

Напоминая, что 2026 год объявлен в Ленинградской области Годом команды созидания, губернатор особо подчеркнул значимость вклада каждого жителя региона в общее благополучие.

