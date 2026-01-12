Ричмонд
Новый автобус № 67 появился на улицах Воронежа

Общественный транспорт следует от поликлиники № 11.

Автобусный маршрут № 67 запустили в Воронеже в понедельник, 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления транспорта.

Отправление общественного транспорта от поликлиники № 11 запланировано на 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 15:00, 15:45, 16:30 и 17:15. Он проследует по улицам Машиностроителей, 9 Января (с заездом подвижного состава на улицы Малаховского и Краснодонскую), 45-й Стрелковой Дивизии, Беговой, Донской, по Ясному проезду и улице Солнечной.

На направлении работает один автобус большого класса.

В управлении отмечают, что интервалы движения общественного транспорта могут незначительно корректироваться в соответствии с дорожной обстановкой.