6227 случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за минувшую неделю

Ранее агентство сообщало, что за неделю с 22 по 28 декабря 2025 года в Иркутской области зарегистрировали 22 960 случаев заболевания ОРВИ, при этом лабораторные анализы подтвердили диагноз грипп у 899 человек. В целом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Приангарье находится ниже эпидпорога на 15,1%.