6227 случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за минувшую неделю

IrkutskMedia, 12 января. 6227 случаев ОРВИ зарегистрировано в Приангарье за прошедшую неделю, с 5 по 11 января. У 372 человек лабораторно подтверждён диагноз гриппа. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщили, что в целом показатель заболеваемости ОРВИ по области находится ниже эпидемического порога на 57,9%.
Служащие напомнили, что, как правило, со второй половины января фиксируется рост числа заболевших из-за того, что население возвращается после праздничных и выходных дней в организованные коллективы.
Ранее агентство сообщало, что за неделю с 22 по 28 декабря 2025 года в Иркутской области зарегистрировали 22 960 случаев заболевания ОРВИ, при этом лабораторные анализы подтвердили диагноз грипп у 899 человек. В целом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Приангарье находится ниже эпидпорога на 15,1%.