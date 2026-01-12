Нижегородцам рассказали, как действовать при задержках зарплаты

Согласно статьям 136 и 142 Трудового кодекса Российской Федерации, задержка выплаты зарплаты считается нарушением с первого дня после установленного срока. Юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова рассказала 360.ru, что закон требует выплаты зарплаты не реже чем каждые полмесяца, и конкретные даты должны быть зафиксированы в трудовом договоре. Таким образом, даже однодневная задержка является нарушением. Для защиты своих прав при задержке зарплаты важно собрать следующие документы и доказательства: Копия трудового договора. Документы, устанавливающие сроки выплаты зарплаты (приказ, положение). Выписки с расчетного счета или справки из бухгалтерии о невыплате. Копии расчетных листков и ведомостей. Копии переписок с работодателем. Внутренние заявления, направленные работодателю, с требованием выплатить зарплату. Свидетельские показания коллег, если у них также есть проблемы с выплатой зарплаты. Далее рекомендуется действовать поэтапно. Во-первых, обратиться к работодателю письменно, направив заявление с требованием выплатить зарплату. Важно зафиксировать дату обращения. Если обращение к работодателю не привело к результату, можно обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру.