В Иркутской области утвердили льготы на проезд в электричках в 2026 году

На время учебного периода льгота распространяется на школьников и студентов.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году для жителей Иркутской области продолжат действовать льготы на проезд в электричках. Так, воспользователь правом бесплатном проезда смогут участники Великой Отечественной войны, участники СВО, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших инвалидов войны и дети-инвалиды. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу «РЖД».

— С 1 января по 31 декабря 2026 года билет со скидкой 50% могут приобрести ветераны труда и труженики тыла, — уточняется в уведомлении.

На время учебного периода с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря льгота распространяется на школьников и студентов очной формы обучения. Им необходимо показать для оформления документов студенческий билет или справку из школы, в которой указано, что учащийся не обеспечен подвозом школьным автобусом.