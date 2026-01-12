Ричмонд
Шесть БПЛА сбили над Ростовской областью утром 12 января

Утром 12 января над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 12 января, в период с 7:00 до 8:00 над Ростовской областью дежурные средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа. Всего было сбито шесть беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 12 января БПЛА сбили в Каменске, а также в Аксайском, Кашарском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Известно, что никто из людей не пострадал.

