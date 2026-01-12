Стало известно, сколько тонн мусора произвели жители Башкирии за праздники

Ежедневно на вывоз ТКО в республике работали 357 единиц техники региональных операторов. За новогодние праздники вывезено 30,8 тонны мусора. Также фиксировались отклонения от графика вывоза ТКО из-за препятствия проезду техники в связи завалами снега. По данным «ГИС ТКО Башкортостан», их было 4591. За аналогичный период прошлого года таких фиксаций было больше почти в два раза — 7372.