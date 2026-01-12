Стало известно, сколько тонн мусора произвели жители Башкирии за праздники

Вывоз твердых коммунальных отходов в новогодние праздники был организован по графику. Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе сообщил министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов. По словам руководителя ведомства, все 12 дней отдыха ведомство проводило совещания с региональными операторами.
Ежедневно на вывоз ТКО в республике работали 357 единиц техники региональных операторов. За новогодние праздники вывезено 30,8 тонны мусора. Также фиксировались отклонения от графика вывоза ТКО из-за препятствия проезду техники в связи завалами снега. По данным «ГИС ТКО Башкортостан», их было 4591. За аналогичный период прошлого года таких фиксаций было больше почти в два раза — 7372.
«На горячую линию региональных операторов поступило 160 обращений. Все они были обработаны», — уточнил Нияз Фазылов.
Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, больше всего обращений по вывозу мусора за период новогодних праздников поступило от Уфы, Стерлитамака и Кумертау.
«В целом такого ужасного скопления не было. Региональных операторов поблагодарите. И после того, как мы из республики “выгнали” “Дюртюлимелиоводстрой”, у нас произошли изменения», — отметил Радий Хабиров.
