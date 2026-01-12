В Иркутской области снизилась смертность от рака

В Иркутской области по итогам 2024 года на 1,36% увеличилось количество впервые выявленных онкозаболеваний, причём на ранних стадиях — на 1,65%. Как сообщает ИА «Виаком», смертность от рака снизилась на 0,39%, а число пациентов, живущих более пяти лет после постановки диагноза, выросло на 10,92%. За 11 месяцев 2024 года смертность от новообразований сократилась на 3,2%.