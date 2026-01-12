В Иркутской области снизилась смертность от рака

В Иркутской области по итогам 2024 года на 1,36% увеличилось количество впервые выявленных онкозаболеваний, причём на ранних стадиях — на 1,65%. Как сообщает ИА «Виаком», смертность от рака снизилась на 0,39%, а число пациентов, живущих более пяти лет после постановки диагноза, выросло на 10,92%. За 11 месяцев 2024 года смертность от новообразований сократилась на 3,2%.
— С 2019 года в регионе открыто 17 центров амбулаторной онкологической помощи. В конце 2025 года в Иркутске начал работу ещё один такой центр на базе городской больницы № 3. В нём ведут приём онколог, уролог, гинеколог и врачи диагностики. В ближайшее время откроются кабинеты МРТ, маммографии и эндоскопии, — сообщают в агентстве.
Также продолжается сотрудничество с федеральным НМИЦ онкологии им. Блохина. В 2024 и 2025 годах его специалисты приезжали в Иркутск и Братск для методической помощи. Стороны договорились продолжить работу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врач назвал неочевидные симптомы опухоли мозга.