154 тысячи леев в качестве суточных и 67 тысяч за моральный ущерб: Сколько президент Молдовы заработала за прошлый год

Опубликована декларация о доходах и имуществе Майи Санду.

Источник: Комсомольская правда

Опубликована декларация о доходах и имуществе Майи Санду.

В 2025 году президент Молдовы получила более 269 тысяч леев в качестве зарплаты, 154 тысячи леев суточных и 55 тысяч леев за неиспользованные отпуска в 2020—2024 годах. Ещё 67 тысяч леев были выплачены Майе Санду как «компенсация за моральный ущерб».

Президент указала, что владеет квартирой в Кишинёве, купленной в 2003 году. Машины у неё нет. В декларации также фигурирует счёт в банке с 21 тысячей леев.

«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.

Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).

Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.

Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
