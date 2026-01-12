154 тысячи леев в качестве суточных и 67 тысяч за моральный ущерб: Сколько президент Молдовы заработала за прошлый год

Опубликована декларация о доходах и имуществе Майи Санду.
В 2025 году президент Молдовы получила более 269 тысяч леев в качестве зарплаты, 154 тысячи леев суточных и 55 тысяч леев за неиспользованные отпуска в 2020—2024 годах. Ещё 67 тысяч леев были выплачены Майе Санду как «компенсация за моральный ущерб».
Президент указала, что владеет квартирой в Кишинёве, купленной в 2003 году. Машины у неё нет. В декларации также фигурирует счёт в банке с 21 тысячей леев.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.
Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).
Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.
Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).
Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.
Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).