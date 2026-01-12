Омичей предупредили об опасностях использования ИИ для настройки сетей

Современные кибератаки на компании все чаще начинаются не с изощренных технических уловок, а с самых обычных ошибок — в частности, с использования типовых настроек «по умолчанию». Как показало исследование компании Check Point, новым фактором риска стало массовое применение конфигураций, сгенерированных большими языковыми моделями (БЯМ).
Такие ИИ-системы часто выдают шаблонные рекомендации: стандартные имена пользователей вроде appuser или operator, повторяющиеся структуры доступа, однотипные правила брандмауэров. Эти решения легко угадываются злоумышленниками, быстро попадают в их словари и базы данных, превращая защищённую, на первый взгляд, инфраструктуру в легкую мишень.
Эксперты подчеркивают: нейросети не следует использовать при настройке критически важных элементов безопасности. Модели не учитывают специфику конкретной ИТ-среды, актуальные угрозы и нормативные требования. Их «универсальные» советы, как правило, воспроизводят одни и те же уязвимости, распространяя их по тысячам организаций.
Вместо автоматизированных решений специалисты рекомендуют полагаться на проверенные методы: ручную настройку систем, регулярный аудит безопасности, назначение индивидуальных прав доступа и использование уникальных надежных паролей. Все остальное, несмотря на кажущуюся простоту, может обернуться серьезным инцидентом — с утечкой данных, финансовым ущербом и простоем бизнеса.
