Омичей предупредили об опасностях использования ИИ для настройки сетей

Эксперты подчеркивают: нейросети не следует использовать при настройке критически важных элементов безопасности. Модели не учитывают специфику конкретной ИТ-среды, актуальные угрозы и нормативные требования. Их «универсальные» советы, как правило, воспроизводят одни и те же уязвимости, распространяя их по тысячам организаций.