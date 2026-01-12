Жители четырех муниципалитетов Башкирии пожаловались Радию Хабирову на снег

На дорогах Башкирии работали 1423 единицы коммунальной техники, 2285 дворников, вывезено 224 тысячи кубов снега, на дороги нанесли 32 тысячи тонн противогололедных материалов. Об этом сообщила на оперативном совещании правительства министр ЖКХ Ирина Голованова.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что, согласно справочной информации Центра управления республикой, фиксируется большое количество обращений по уборке снега, в частности, из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и Белебеевского района.
Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов и поручил заходить во дворы.
«Дочищайте, вычищайте», — сказал он.
Также жители сообщают о недостаточном освещении на тротуарах и в общественных пространствах из Салавата, Иглинского района.
«В целом на первом месте по количеству обращений — дороги, на втором — благоустройство и ЖКХ, общественный транспорт», — сказал Радий Хабиров.