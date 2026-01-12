Из Екатеринбурга в Казань запустили автобус по платной трассе М-12

Рейсы выполняются с Северного автовокзала уральской столицы по субботам, следует из данных официального расписания на сайте автовокзала. Согласно информации перевозчика, отправление из Екатеринбурга запланировано на 22:00, прибытие в Казань — на 06:30 следующего дня. Таким образом, расчетное время в пути составляет 8 часов 30 минут при общей протяженности маршрута около 950 километров. Стоимость билета на автобус до столицы Татарстана составляет 5040 рублей.
Это больше, чем цена поездки из Екатеринбурга в Москву по той же платной трассе на автомобиле. Она обходится пассажирам в 4840 рублей.
Заявленный график движения вызвал вопросы у части пассажиров. Екатеринбуржец Анатолий Свечников отметил, что преодолеть такое расстояние за заявленное время без нарушения требований безопасности крайне сложно.
По его словам, даже дорога до Челябинска протяженностью около 210 километров занимает у междугородних автобусов от трех часов двадцати минут до почти четырех часов, тогда как трасса в сторону Казани отличается более сложным рельефом и неоднородными условиями движения.