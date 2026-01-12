Из Екатеринбурга в Казань запустили автобус по платной трассе М-12

Рейсы выполняются с Северного автовокзала уральской столицы по субботам, следует из данных официального расписания на сайте автовокзала. Согласно информации перевозчика, отправление из Екатеринбурга запланировано на 22:00, прибытие в Казань — на 06:30 следующего дня. Таким образом, расчетное время в пути составляет 8 часов 30 минут при общей протяженности маршрута около 950 километров. Стоимость билета на автобус до столицы Татарстана составляет 5040 рублей.