В Волгограде и области проверили радиацию

В настоящее время за радиационной обстановкой в регионе следят 21 автоматизированный пост. Семь из них работают в Волгограде, по два — в Волжском и Котельниково, остальные расположены в разных районах области. Информация с постов в круглосуточном режиме поступает в региональные и федеральные центры мониторинга, что позволяет оперативно контролировать ситуацию.