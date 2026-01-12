В Волгограде и области проверили радиацию

Радиационная обстановка в Волгоградской области остается стабильной и безопасной, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на облкомприроды. По итогам наблюдений, которые специалисты провели в декабре, в регионе не выявили никаких превышений естественного фона.
Данные, полученные с автоматизированных постов, показали значения от 0,09 до 0,14 микрозиверта в час, что полностью соответствует норме. Специалисты подчеркнули, что никакой техногенной активности, связанной с деятельностью человека, не зафиксировали. Жителям Волгограда и области не о чем беспокоиться.
В настоящее время за радиационной обстановкой в регионе следят 21 автоматизированный пост. Семь из них работают в Волгограде, по два — в Волжском и Котельниково, остальные расположены в разных районах области. Информация с постов в круглосуточном режиме поступает в региональные и федеральные центры мониторинга, что позволяет оперативно контролировать ситуацию.