Кинематограф продал «Глобус»: Стивен Спилберг ответил за Шекспира

Голое платье Дженнифер Лоуренс, шутки над Джорджем Клуни и Тимоти Шаламе, португальский язык со сцены, приз Эми Полер за лучший подкаст — этим запомнится 83-й «Золотой глобус». Престижную премию вручили воскресным вечером (по Москве — в понедельник рано утром), и это была одна из самых предсказуемых церемоний в долгой истории премии, основанная Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Ни с чем остались Леонардо ДиКаприо, Йоргос Лантимос, Ричард Линклейтер, Гильермо дель Торо и Джафар Панахи. Здесь чествовали фильмы и сериалы «Битва за битвой», «Гамнет», «Переходный возраст» и, что можно считать единственным сюрпризом, бразильский «Секретный агент». «Известия» рассказывают самое интересное о результатах «Золотого глобуса».
Политика на «Золотом глобусе».
До 2023 года «Золотой глобус» был премией Голливудской ассоциации иностранной прессы и в итоге пришел к такому кризису, что и ассоциация прекратила существовать, и состав голосующих радикально изменился. С этого момента «Глобусом» занимается фонд Golden Globe Foundation, который сделал ставку на репрезентацию и попытался реинкарнировать увядающую, но все еще главную после «Оскара» премию с восьмидесятилетней историей.
У церемонии этого года были шансы прозвучать громко. Например, у фильма Джафара Панахи «Простая случайность», победителя Каннского кинофестиваля, было четыре номинации. Понятно, что голосование происходило до нынешних событий, и все же присуждение призов каннским соперникам Панахи сегодня казалось декларативным.
При этом политики было едва ли не больше, чем на прошлом «Оскаре». Об Иране говорили в своих выступлениях сами звезды. Ведущая Никки Глейзер грустно шутила, что Джафар Панахи не смог приехать на премию, и его на родине «отменяют» совсем не так, как «отменяют» голливудских проштрафившихся донжуанов. Артист Вагнер Моура, получая приз за роль в «Секретном агенте», заявил:
— Хотя мы с вами сидим в этом прекрасном зале, мы не можем игнорировать мужество тех, кто сейчас находится на улицах Тегерана и Каракаса. Мы видим людей, которые буквально кладут свою жизнь за право быть услышанным, право быть свободным. Мое сердце сегодня — с моими иранскими коллегами, которые, как и Джафар Панахи, вынуждены молчать или быть за границей… Искусство может быть зеркалом, но иногда оно должно быть и мегафоном. Надеюсь, однажды истории, которые мы рассказываем, станут сильнее стен, санкций и насилия.
Актриса Сара Снук перед вручением приза Рэй Сихорн за сериал «Из многих» сказала со сцены:
— Мы стоим здесь, празднуя истории, которые нас объединяют. Но сегодня трудно не думать о тех, чьи истории прерываются прямо сейчас. Мое сердце болит за каждую мать от Израиля до Газы, которая сегодня ночью не может просто уложить своего ребенка спать в безопасности. Мы надеемся, что искусство поможет нам найти путь к состраданию, которого сейчас так не хватает.
Создатели сериала «Питт» с тревогой говорили о США, что «страна разделена как никогда раньше». Было несколько шуток про Дональда Трампа — например, о том, что он может обложить звезд 200-процентной пошлиной, если они на начнут снимать только на территории Огайо. Или что Джордж Клуни получал «Золотой глобус» в последний раз так давно, что Тимоти Шаламе (который и увел у Клуни приз) тогда было три годика, а Трамп еще не знал, что Гренландия продается.
Это диалог Клуни и его старого приятеля Дона Чидла вообще стал одним из лучших моментов вечера. Чидл подначивал Клуни, что тому ничего не дали, Клуни смущенно улыбался и вежливо огрызался, а Чидл никак не мог уняться.
— Я видел твоё лицо, когда объявили Тимоти Шаламе, — трещал он. — Это было лицо человека, который внезапно осознал, что его время прошло, а увлажняющий крем больше не справляется.
Клуни в ответ сказал, что лучше бы он вышел вручать приз вместе с Брэдом Питтом, с ним гораздо приятнее стоять рядом. А Чидл сострил, что Питт не стал бы заниматься благотворительностью и выводить в свет ветеранов, который вот-вот станут музейными экспонатами.
Кто получил призы.
Здесь все было ясно почти во всех номинациях. «Битва за битвой» лидировала среди полных метров. Призы, правда, не достались Леонардо ДиКаприо и Шону Пенну, зато Пол Томас Андерсон был объявлен лучшим сценаристом и режиссером, лучшей актрисой второго плана — Тияна Тейлор. И приз как лучшая комедия/мюзикл тоже получила эта картина. Из девяти номинаций четыре приза.
— Я всегда считал, что сценаристы — это просто профессиональные воры, которых не могут поймать, — шутил Пол Томас Андерсон, получая приз за сценарий. — Например, у Томаса Пинчона, автора романа «Битва за битвой», я украл фразу, что «никогда не поздно иметь счастливое детство». И построил вокруг этой фразы всю арку герой Бенисио дель Торо. А у Нины Симон я украл реплику из ее интервью: «Я вам скажу, что такое для меня свобода: не бояться».
Над тем, в какие категории включали фильмы и артистов, здесь много шутили, а Никки Глэйзер попросту заявила, что эта премия — «единственное место, где “Битва за битвой” и “Злая” считаются одним типом фильма». Тут же вспомнили, что и «Марсианин» «замечательного комедиографа» Ридли Скотта тоже когда-то оказался в этой номинации. Впрочем, эти шутки звучат каждый год, и к ним все давно привыкли.
Среди сериалов возвышался «Переходный возраст», и артисты оттуда, включая 16-летнего Оуэна Купера, только успевали подниматься за наградами. А рядом чествовали «Студию» и «Питт». Получая приз за лучший драматический сериал, шоураннер «Питт» Джон Уэллс, шутил, что «вы, наверное, ошиблись, но мы этот конверт точно обратно не отдадим».
Полностью «прокатили» Ричарда Линклейтера — у него в разных номинациях было представлено две картины, «Новая волна» и «Голубая луна». Обе обласканы призами и рецензиями, но «Глобус» предпочел их в этот раз проигнорировать. Казалось, что будет много призов у «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера, но только Стеллану Скарсгарду дали «Глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Скарсгард был очень растроган. Без наград остались «Франкенштейн», «Бугония», «Метод исключения», «Прости, детка». Пара незначительных призов досталась «Грешникам». «Кей-поп-охотницы на демонов», как и следовало ожидать, получили премию за «Лучший анимационный фильм» и «Лучшую песню».
— Мы снимали историю о самом известном англичанине в истории, и я вдруг поняла, что режиссирует ее женщина из Китая (Хлоя Чжао. — Ред.), главную роль играет парень из Ирландии (Пол Мескал. — Ред.), вторую главную роль играю я — еще одна ирландка, — размышляла Джесси Бакли, получившая приз за лучшую женскую роль в фильме «Гамнет». — А команда у нас наполовину из поляков. Мы буквально собрали весь мир в одном маленьком саду в Стратфорде, чтобы рассказать историю о скорби. И это сработало! Оказалось, чтобы понять сердце английского гения, вам не нужен паспорт — вам нужно просто быть человеком.
«Золотой глобус» фильму «Гамнет» как лучшей драме завершал вечер, причем номинанты были подобраны в этой категории так, что бороться фильму Хлои Чжао было попросту не с кем: все конкуренты ушли в комедии и мюзиклы. И тут, конечно, на руку организаторам премии было то, что продюсером картины выступил Стивен Спилберг, олицетворение современного кинематографа, великий сказочник и в то же врем создатель выдающихся драм. Ему и выпало подводить итоги, получая приз.
— Говорят, что история — это то, что мы записываем, но искусство — это то, что мы помним, — сказал Спилберг. — «Гамнет» — фильм для всех, кто когда-либо терял и находил в себе силы продолжать. И напоминание о том, что даже из самой глубокой боли может родиться нечто бессмертное.
На этом собравшимся пожелали на прощание «счастливого Шаламе» и разошлись. Кстати, фильм, за который он получил приз, «Марти Великолепный», на этой неделе выходит в российский прокат. Интервью с Тимоти Шаламе об этой роли читайте в «Известиях» в ближайшие дни.