Кинематограф продал «Глобус»: Стивен Спилберг ответил за Шекспира

— Хотя мы с вами сидим в этом прекрасном зале, мы не можем игнорировать мужество тех, кто сейчас находится на улицах Тегерана и Каракаса. Мы видим людей, которые буквально кладут свою жизнь за право быть услышанным, право быть свободным. Мое сердце сегодня — с моими иранскими коллегами, которые, как и Джафар Панахи, вынуждены молчать или быть за границей… Искусство может быть зеркалом, но иногда оно должно быть и мегафоном. Надеюсь, однажды истории, которые мы рассказываем, станут сильнее стен, санкций и насилия.