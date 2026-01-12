Волгоградский губернатор привел все службы в готовность в связи с морозами

12 января 2026 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке региона к резкому ухудшению погоды. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на обладминистрацию. В Волгоградскую область на крещенской неделе придут сильные морозы, ветер и осадки, что может осложнить обстановку на дорогах и увеличить нагрузку на коммунальные системы.