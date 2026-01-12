Троллейбусы вновь пустили по Гражданскому проспекту

Маршрут № 21 возобновил движение от конечной «Орлово-Денисовский проспект» до остановки «Агрофизический институт». Троллейбус № 31 вновь соединяет Северный проспект и Петроградскую сторону, следуя по Гражданскому проспекту, Кушелевской дороге, проспекту Маршала Блюхера и Кантемировской улице, а затем по проспекту Медиков до Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова.