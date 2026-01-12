Троллейбусы вновь пустили по Гражданскому проспекту

Троллейбусное движение по ключевому участку Гражданского проспекта возобновили с вечера 11 января. Как сообщил портал Piter.TV, работы на инженерных коммуникациях завершены, и транспорт вновь курсирует от проспекта Непокоренных до улицы Гидротехников.
— Полностью восстановлена работа трех маршрутов. Троллейбус № 6 теперь следует от Светлановского проспекта через Суздальский, Гражданский проспект и проспект Непокоренных, далее мимо площади Мужества на Новороссийскую улицу и к набережной Черной речки, — пишет издание.
Маршрут № 21 возобновил движение от конечной «Орлово-Денисовский проспект» до остановки «Агрофизический институт». Троллейбус № 31 вновь соединяет Северный проспект и Петроградскую сторону, следуя по Гражданскому проспекту, Кушелевской дороге, проспекту Маршала Блюхера и Кантемировской улице, а затем по проспекту Медиков до Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова.