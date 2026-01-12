Ричмонд
Оставили без зарплаты: уфимский судостроительный завод задолжал сотрудникам 2,5 млн рублей

В Уфе судостроительный завод задолжал сотрудникам 2,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ленинского района Уфы добилась погашения многомиллионной задолженности по заработной плате на одном из местных предприятий. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки в обществе с ограниченной ответственностью «Судоремонтно-судостроительный завод» была выявлена невыплата зарплаты за октябрь и ноябрь минувшего года.

Установлено, что перед 43 работниками организации накопился долг, общая сумма которого превысила 2,5 миллиона рублей.

Для восстановления прав граждан прокуратура внесла представление руководителю компании и одновременно возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, — заявили в надзорном ведомстве.

