Оставили без зарплаты: уфимский судостроительный завод задолжал сотрудникам 2,5 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Уфы добилась погашения многомиллионной задолженности по заработной плате на одном из местных предприятий. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки в обществе с ограниченной ответственностью «Судоремонтно-судостроительный завод» была выявлена невыплата зарплаты за октябрь и ноябрь минувшего года.
Установлено, что перед 43 работниками организации накопился долг, общая сумма которого превысила 2,5 миллиона рублей.
Для восстановления прав граждан прокуратура внесла представление руководителю компании и одновременно возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».
— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, — заявили в надзорном ведомстве.
