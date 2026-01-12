Оставили без зарплаты: уфимский судостроительный завод задолжал сотрудникам 2,5 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Уфы добилась погашения многомиллионной задолженности по заработной плате на одном из местных предприятий. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки в обществе с ограниченной ответственностью «Судоремонтно-судостроительный завод» была выявлена невыплата зарплаты за октябрь и ноябрь минувшего года.