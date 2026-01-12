Хоценко призвал правительство Омской области «без раскачки» войти в рабочий режим

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл первое после новогодних каникул оперативное совещание регионального Правительства. В мероприятии приняли участие руководители органов власти, правоохранительных структур, экстренных служб и главы муниципальных образований.
На совещании подвели итоги работы систем жизнеобеспечения региона в праздничные дни. Отмечено, что коммунальные и транспортные службы обеспечили бесперебойное функционирование всех объектов, а чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.
Виталий Хоценко выразил благодарность всем, кто обеспечивал безопасность и комфорт жителей в праздничный период — сотрудникам правоохранительных органов, МЧС, противопожарных служб и другим задействованным ведомствам.
Особое внимание на встрече уделили приоритетным направлениям деятельности в 2026 году. Губернатор подчеркнул необходимость оперативного вхождения в рабочий режим и строгого выполнения всех намеченных планов.
«Сейчас важно без раскачки войти в рабочий режим. Перед нами большие задачи по реализации национальных проектов, государственных программ, ремонту и строительству образовательных объектов и учреждений здравоохранения, культуры, спорта. Мы взяли в работу много проектов по различным программам. Большой объем работ запланирован у нас также по благоустройству общественных территорий, в дорожной и коммунальной сферах. Все взятые обязательства мы должны выполнить качественно и в установленные сроки», — заявил Хоценко.
Губернатор отметил, что накопленный опыт позволяет региональной команде уверенно справляться с масштабными задачами и войти в новый рабочий год в хорошем деловом темпе.
