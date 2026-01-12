Хоценко призвал правительство Омской области «без раскачки» войти в рабочий режим

«Сейчас важно без раскачки войти в рабочий режим. Перед нами большие задачи по реализации национальных проектов, государственных программ, ремонту и строительству образовательных объектов и учреждений здравоохранения, культуры, спорта. Мы взяли в работу много проектов по различным программам. Большой объем работ запланирован у нас также по благоустройству общественных территорий, в дорожной и коммунальной сферах. Все взятые обязательства мы должны выполнить качественно и в установленные сроки», — заявил Хоценко.