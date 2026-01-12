Ричмонд
Нижегородцы предлагают услуги по расчистке снега

Среди предлагаемых услуг — откапывание машины и расчистка территории.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородцы начали предлагать услуги по расчистке снега. Соответствующие объявления появились в соцсетях и порталах, сообщается в Telegram-канале «Нижегородской правды».

Среди предлагаемых услуг — откапывание машины, расчистка территории. При этом на подработку могут приехать как в одиночку, так и целыми бригадами, если участки для уборки большие. Стоимость на соответствующие услуги также варьируется — от 500 до трех тысяч рублей.

Напомним, что прошедшие в новогодние каникулы снегопады принесли огромные массы снега на улицы Нижнего Новгорода. Коммунальщики активно расчищали дороги все праздничные дни, однако из-за аномальных осадков сил не хватало, и местами снег еще оставался на обочинах дорог. Всего за четыре снегопада в городе ликвидировали более 142 тысяч кубометров снега.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали прогноз погоды на новую неделю, с 12 по 18 января.