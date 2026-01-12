Эксперты ответили, решатся ли США на новый удар по Ирану

Массовые протесты в Иране способны привести к войне на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что ударит по исламской республике, если там продолжат убивать участников демонстраций. Атаковать Иран пообещали и в Израиле. Иранские власти ответили, что в случае агрессии нанесут удары по израильской территории и военным базам американцев в ближневосточных странах. О противостоянии США и Ирана и планах Пентагона о новом ударе по республике рассказали «Ведомости».