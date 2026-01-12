Эксперты ответили, решатся ли США на новый удар по Ирану

Последняя атака США на Иран была предпринята в июне 2025 года. Тогда американские военные на фоне вооруженного конфликта республики и Израиля атаковали объекты ядерной иранской программы и часть из них уничтожили, пишут «Ведомости».
Сейчас поводом для атаки США называют жестокое подавление протестов в Иране. В Исламской Республике считают, что массовые демонстрации и нападения на администрации, полиции и мечети инициированы иностранными спонсорами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в стране.
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 11 января во время выступления перед депутатами заявил, что мирные демонстрации бизнесменов в вооруженные столкновения с силовиками превращают «боевики», связанные с иностранными спецслужбами.
Из-за массовых протестов в Иране в Израиле армия приведена в состояние повышенной готовности, рассказывает Reuters. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже обсудил с госсекретарем США Марко Рубио шаги по предотвращению возможной агрессии Ирана.
Как сообщает The Wall Street Journal, 10 января президент Дональд Трамп обсудил с армейским руководством возможные авиаудары по военным целям Ирана. Известно, что Пентагон еще не распоряжался о перемещении и подготовки техники к атаке.
Сам Трамп в интервью телеканалу Fox News 8 января заявил, что США могут нанести «сильный удар» по иранским властям, если решат, что в этом есть необходимость.
Мнения экспертов
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин считает, что после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро вероятность эскалации на Ближнем Востоке повысилась. По его мнению, Трамп склонен к риску во внешнеполитической деятельности.
Эксперт полагает, что нынешние протесты, вызванные высокой инфляцией, не станут причиной развала политической системы Ирана. Он отмечает, что государственные институты страны за последние два десятилетия не раз испытывали давление оппозиции, но силовикам удавалось держать ситуацию под контролем.
«Сейчас руководство республики задействовало лишь часть своего силового потенциала», — объясняет собеседник «Ведомостей».
Лямин уточняет, что активность демонстрантов поддерживают внешние силы, в том числе разведывательные службы США и Израиля, что является их стандартной схемой. Они популяризируют Резу Пехлеви — сына свергнутого в 179 году шаха Мохаммеда Пехлеви — в качестве потенциального лидера. Эксперт отмечает, что беспорядки устраивают представители меньшинства Ирана, например, курды, которые заинтересованы не в смене власти, а в автономии или независимости.
Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин прогнозирует, что акции манифестантов станут причиной усиления роли Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и увеличению репрессий.