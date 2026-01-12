Городская баня в Богородске возобновит работу с 16 января

В данный момент баня временно закрыта для проведения ежегодной инвентаризации, а также для осуществления планового технического обслуживания оборудования.
С начала этого года обязанности по предоставлению банных услуг в Богородском округе были переданы новому оператору.
Как подчеркнул Алексей Коротков, это решение призвано повысить уровень комфорта и удовлетворенности для жителей округа.
Уже в ближайшую пятницу баня начнет приём посетителей и вернется к обычному графику работы.
Ранее развитие нижегородских бань обсудили в гордуме.