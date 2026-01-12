Ричмонд
Городская баня в Богородске возобновит работу с 16 января

Алексей Коротков, глава администрации Богородского округа, сообщил в своем Telegram-канале о грядущем открытии городской бани, запланированном на 16 января 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

В данный момент баня временно закрыта для проведения ежегодной инвентаризации, а также для осуществления планового технического обслуживания оборудования.

С начала этого года обязанности по предоставлению банных услуг в Богородском округе были переданы новому оператору.

Как подчеркнул Алексей Коротков, это решение призвано повысить уровень комфорта и удовлетворенности для жителей округа.

Уже в ближайшую пятницу баня начнет приём посетителей и вернется к обычному графику работы.

Ранее развитие нижегородских бань обсудили в гордуме.