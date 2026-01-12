В Ростовской области за новогодние праздники произошло 90 пожаров

Несмотря на это, работа у спасательных служб была напряженной. За праздники произошло 90 пожаров, в основном бытовых. При этом пожарным удалось спасти из огня десять человек. К сожалению, полностью избежать трагедий не удалось. В Шолоховском, Мясниковском, Константиновском, Красносулинском и Тарасовском районах в результате пожаров погибли пять человек. По предварительным данным, основные причины возгораний были неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации печей и их неисправность.