В Ростовской области за новогодние праздники произошло 90 пожаров

Праздничный период с 31 декабря по 11 января на Дону удалось провести без крупных чрезвычайных ситуаций. Все экстренные службы Ростовской области работали в эти дни в усиленном режиме.
Как сообщили в департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, за эти две недели не произошло ни одного происшествия, которое было бы классифицировано как чрезвычайная ситуация. Погода в целом благоприятствовала: не было сильных снегопадов или гололеда, которые могли бы серьезно осложнить движение на дорогах.
Несмотря на это, работа у спасательных служб была напряженной. За праздники произошло 90 пожаров, в основном бытовых. При этом пожарным удалось спасти из огня десять человек. К сожалению, полностью избежать трагедий не удалось. В Шолоховском, Мясниковском, Константиновском, Красносулинском и Тарасовском районах в результате пожаров погибли пять человек. По предварительным данным, основные причины возгораний были неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации печей и их неисправность.
Особое внимание уделялось и безопасности на водоемах. Спасатели провели 106 профилактических рейдов, во время которых проинструктировали более 640 любителей зимней рыбалки и прогулок у воды, раздав почти 400 памяток. Благодаря этим мерам происшествий с гибелью людей на льду удалось избежать.
На дорогах региона за этот период произошло девять ДТП, в которых помощь спасателей потребовалась девяти пострадавшим.
