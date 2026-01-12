Ричмонд
В ДТП под Воронежем погиб 11-летний ребёнок и четыре человека пострадали

Авария произошла в Новоусманском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими произошло на 30-м км трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе в субботу, 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

41-летняя жительница Тамбова, находясь за рулём Mitsubishi Outlander, не учла дорожные и погодные условия, из-за чего врезалась в Toyota Camry под управлением 47-летнего местного жителя.

В результате аварии 11-летний тамбовчанин, находившийся в салоне кроссовера, от полученных травм скончался на месте.

Автомобилистка и её 17-летняя пассажирка, а также водитель Toyota Camry и 33-летний воронежец, ехавший в этой машине, получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку.