В ДТП под Воронежем погиб 11-летний ребёнок и четыре человека пострадали

ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими произошло на 30-м км трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе в субботу, 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
41-летняя жительница Тамбова, находясь за рулём Mitsubishi Outlander, не учла дорожные и погодные условия, из-за чего врезалась в Toyota Camry под управлением 47-летнего местного жителя.
В результате аварии 11-летний тамбовчанин, находившийся в салоне кроссовера, от полученных травм скончался на месте.
Автомобилистка и её 17-летняя пассажирка, а также водитель Toyota Camry и 33-летний воронежец, ехавший в этой машине, получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку.