В Омской области за 2025 год отремонтировали 170 километров дорог

Завершился также первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы в Омской городской агломерации. Проект включает модернизацию 72 светофорных объектов с установкой адаптивных контроллеров, размещение 148 радиолокационных и двух видеодетекторов для анализа транспортных потоков, а также запуск единой цифровой платформы для сбора и обработки данных в реальном времени.