В Омской области за 2025 год отремонтировали 170 километров дорог

В Омской области подвели итоги дорожного сезона за 2025 год. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано 40 объектов общей протяженностью около 170 километров, на что из бюджета выделено 6,8 млрд рублей.
Основные объемы пришлись на 35 региональных и межмуниципальных трасс, включая стратегически важные направления: «Тобольск — Тара — Томск», «Омск — Одесское — граница Казахстана» и «Омск — Муромцево — Седельниково».
В Омске комплексный ремонт выполнили на пяти ключевых улицах: Заозерной, Воровского, Герцена, Ленина и 7-й Северной. Продолжается капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, текущая готовность которого составляет 30 процентов.
Параллельно с ремонтом полотна велись работы по повышению безопасности. В рамках проекта «Безопасность дорожного движения» на сложных перекрестках внедрили светофорное регулирование, а на пересечениях улиц Лукашевича — Комарова и Дианова — Дергачева установили камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.
Завершился также первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы в Омской городской агломерации. Проект включает модернизацию 72 светофорных объектов с установкой адаптивных контроллеров, размещение 148 радиолокационных и двух видеодетекторов для анализа транспортных потоков, а также запуск единой цифровой платформы для сбора и обработки данных в реальном времени.
Благодаря интеллектуальной транспортной системе транспортные инженеры теперь могут оперативно отслеживать дорожную обстановку и корректировать режимы светофоров, снижая заторы и повышая пропускную способность сети.
