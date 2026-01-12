Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усадьба Деда Мороза в Самаре завершила свою работу

Усадьба самарского Деда Мороза приняла более 19 тысяч гостей.

Источник: администрация Самары

Более 19 тысяч человек посетили усадьбу самарского Деда Мороза на площади Куйбышева за время новогодних праздников. Она работала до 11 января 20:30, сообщает администрация Самары.

«Усадьба уже десять лет становится центром новогоднего городка. Сюда приходят не только жители региона, но и гости со всей России и из-за рубежа — от Казахстана до Австралии», — рассказали в пресс-службе.

В последние дни гостей встречали зимние волшебники из других регионов — якутский Чысхаан и татарский Кыш Бабай. Для посетителей работали тюбинг-горка и ярмарка. Усадьба завершила работу, успев подарить праздник десяткам тысяч детей и взрослых.