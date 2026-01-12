Усадьба Деда Мороза в Самаре завершила свою работу

Более 19 тысяч человек посетили усадьбу самарского Деда Мороза на площади Куйбышева за время новогодних праздников. Она работала до 11 января 20:30, сообщает администрация Самары.
«Усадьба уже десять лет становится центром новогоднего городка. Сюда приходят не только жители региона, но и гости со всей России и из-за рубежа — от Казахстана до Австралии», — рассказали в пресс-службе.
В последние дни гостей встречали зимние волшебники из других регионов — якутский Чысхаан и татарский Кыш Бабай. Для посетителей работали тюбинг-горка и ярмарка. Усадьба завершила работу, успев подарить праздник десяткам тысяч детей и взрослых.