В России нашли способ за одну операцию удалить опухоль мозга

Ученые поставили перед собой задачу достижения наилучшего косметического результата после операции. Методика направлена на восстановление естественного костного контура в месте дефекта так, чтобы он максимально соответствовал тому, как выглядела эта область до операции и до того, как ее повредила опухоль. Разработанные ранее способы не решают эту задачу в полной мере из-за несовершенства конструкции имплантов, которые применяются для этого.